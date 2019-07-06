"العسكري" السوداني يدعو لتكاتف الشعب لإنجاح الاتفاق مع المعارضة

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مرتضى كوكو - الخرطومالسبت 2019/7/6 07:07 مساء بتوقيت أبوظبي
الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني
دعا المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، السبت، إلى تكاتف كافة طوائف الشعب من أجل إنجاح الاتفاق الذي تم إبرامه مع المعارضة بوساطة أفريقية إثيوبية.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق اول محمد حمدان حميدت، خلال مخاطبة حشد شعبي بضاحية "الحاج يوسف" شرقي العاصمة الخرطوم: "تم الاتفاق، ونحتاج الى تكاتف وبياض نية حتى نخرج بالسودان إلى بر الأمان".
وأضاف "بدت مرحلة جديدة من تاريخ السودان ويجب أن نتوافق من أجل رفع المعاناة" عن الشعب السوداني.
وحذر من تبني الأجندات ومحاولة تصفية الحسابات خلال الفترة الانتقالية، موضحا أن ذلك "سيقود البلاد إلي الوراء ولأسوأ مما كانت عليه"، وفق تقديره.
وتعهد بمحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق الشعب السوداني منذ العام 1989.
كما تعهد بإعطاء أولوية قصوى إلي الحالة الاقتصادية للسودانيين والوقوف إلي جانبهم بصدق، وتلبية احتياجاتهم.
وأكد أن السلطات السودانية ستعمل في الوقت الحالي على تطوير التعليم والبنية والتحتية في البلاد، مشددا على أن الهدف الأساسي هو "إقامة دولة القانون في السودان".
وأشار إلى أن "المساعدات الإماراتية والسعودية متواجدة في بنك السودان المركزي وسيتم توجيهها للتنمية".
واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإجراء تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.
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