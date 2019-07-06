الولايات المتحدة ترحب باتفاق الأطراف السودانية

جانب من إعلان الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بالسودان

رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير في السودان، مشيرة إلى أن الاتفاق يمثل خطوة إلى الأمام.

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا، السبت، جاء فيه: "إن الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير على تشكيل المجلس السيادي يمثل خطوة إلى الأمام، ونتطلع قدمًا لانتخابات نزيهة عادلة".



وأضاف: أن "المبعوث الأمريكي إلى السودان سيستمر في مساندة الوساطة الأفريقية الإثيوبية".

ولقي الاتفاق ترحيبا عربيا ودوليا واسعا، حيث اعتبر بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني.





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وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطلعها إلى أن تشكل الخطوة الإيجابية والمهمة بداية لمرحلة جديدة، مؤكدة ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

ورحبت مصر والجامعة العربية بالاتفاق الذي وقعه المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير بالسودان، باعتباره خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد.

ووجّه آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، التهنئة للشعب السوداني والمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، على التوصل إلى اتفاق يرسخ السلام والاستقرار في البلاد.

وثمن رئيس الوزراء الإثيوبي الجهود الدبلوماسية للمبعوثين الأفريقي والإثيوبي في تسهيل الاتفاق بين الفرقاء في السودان، معرباً عن تمنياته أن يشكل فصلاً جديداً من الازدهار والسلمية.

ووصف وزير خارجية بريطانيا جريمي هنت الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة السودانية بـ"اللحظة التاريخية" في البلاد، مؤكداً أن الاتفاق يمهد الطريق إلى الحكم المدني.

واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإجراء تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.