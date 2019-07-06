مظاهرة حاشدة للمعارضة الإيرانية ببرلين السبت

جانب من مظاهرات المعارضة الإيرانية في بروكسل ضد الملالي الشهر الماضي

يعتزم أعضاء المعارضة والجاليات الإيرانية، السبت، تنظيم مظاهرة حاشدة بساحة براندنبورج في العاصمة الألمانية برلين.



وسيعلن المتظاهرون دعمهم وتأييدهم للتحركات الشعبية الواسعة داخل إيران التي تنادي بإنهاء الدكتاتورية الدينية الحاكمة وإسقاط حكم الملالي.

وتأتي مظاهرة برلين في وقت تستمر فيه الإضرابات والمظاهرات المناهضة للحكومة في إيران.

و يعيش النظام الإيراني حالة الإفلاس الاقتصادي والعزلة المتصاعدة الدولية والإقليمية ومحاصر بمختلف الأزمات الخانقة.

وسيطالب المشاركون، في مظاهرات برلين، بإقامة الديمقراطية وحقوق الإنسان ووقف جريمة الإعدام، ووضع حد لتأجيج نيران الحروب من قبل الملالي.



وسيناشدون المجتمع الدولي بالعمل لمنع حصول نظام الملالي على السلاح النووي، ولوقف تصديره للإرهاب والحروب الطائفية إلى بلدان الشرق الأوسط.

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كما سيعرب المتظاهرون عن دعمهم لمشروع المقاومة لمريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية المكوّن من 10 مواد بشأن إيران المستقبل.

فيما ستتخلل المظاهرة عروض من جرائم نظام الملالي داخل إيران وخارجها.

وسيحضر ويلقي كلمة خلال المظاهرة كل من باتريك كندي نائب الكونجرس الأمريكي السابق، واينجريد بتانكورد مرشحة الر‌ئاسة في كلمبيا والرهينة السابقة لدى الإرهابيين في كلمبيا لمدة 6 سنوات.

كما سيشارك في التظاهرة المناوئة لطهران المعارض السوري البارز هيثم المالح.

و تظاهر أعضاء المعارضة والجاليات الإيرانية، الشهر الماضي، في شوارع بروكسل عاصمة بلجيكا، ومقر الاتحاد الأوروبي؛ للمطالبة بتغيير نظام ولاية الفقيه.



وقال معارضون إيرانيون، خلال مشاركتهم في المظاهرات، إن الشعب يريد تغيير وإسقاط نظام ولاية الفقيه.