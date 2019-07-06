مقتل 7 في هجوم إرهابي شمال موزمبيق.. وداعش يتبنى

أكدت مصادر محلية بموزمبيق، السبت، مقتل 7 أشخاص بينهم شرطي شمال البلاد في هجوم تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال مسؤول محلي من محافظة "كابو ديلاجو" شمال موزمبيق -في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية- إن شرطيا و6 مدنيين بينهم طفلان قتلوا في الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء بقرية "لودينجو" التابعة لمقاطعة "نانجاد".

وتشهد القرى المعزولة في "كابو ديلاجو" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، هجمات إرهابية على المحافظة الغنية بالغاز الطبيعي وغالبية سكانها من المسلمين.

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وقتل أكثر من 250 شخصاً في هذه الهجمات، وأجبر الآلاف على مغادرة منازلهم، رغم الحضور القوي للشرطة والجيش بالمنطقة الحدودية مع تنزانيا.

من جانبه نشر موقع "سايت" الإلكتروني، بيانا لتنظيم "داعش" الإرهابي مساء الجمعة، يؤكد مسؤوليته عن هجوم الأربعاء.

وهي المرة الثانية التي يتبنى فيها داعش هجوماً في شمال موزمبيق.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد تبنى هجوما آخر شمالي موزمبيق في 3 يونيو/حزيران بقرية "ميتوبي" الواقعة على بعد 150 كلم شرق نانجاد.