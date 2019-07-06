العراق.. أمريكا تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى قاعدة عين الأسد

أكد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار غربي البلاد، السبت، وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد بالمحافظة.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـقناة "السومرية نيوز"، إن تعزيزات عسكرية أمريكية وصلت اليوم إلى قاعدة عين الأسد عن طريق الجو، مشيرا إلى أن الآليات العسكرية التابعة لهذه التعزيزات وصلت برا من خلال منفذين أحدهما طريبيل.

وأوضح أن عدد الآليات العسكرية التي وصلت تبلغ نحو 100 مركبة، موضحا أن هذه التعزيزات لأغراض التدريب ودعم المناطق الصحراوية بمحافظة الأنبار.

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وتقع قاعدة عين الأسد على بعد ١٠٨ كم غرب الرمادي قرب مدينة البغدادي، وكان اسمها قاعدة القادسية قبل ٢٠٠٣.

وبدأ بناؤها عام 1980 واكتمل عام 1987 بواسطة ائتلاف مجموعة من الشركات اليوغسلافية بكلفة ٢٨٠ مليون دولار لتتسع لـ5000 عسكري مع المباني العسكرية اللازمة لإيوائهم مثل الملاجئ، والمخازن المحصنة، وثكنات عسكرية وملاجئ محصنة للطائرات فضلا عن الملاعب والمباني الخدمية.

وشهدت الأيام الماضية تصعيدا غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران.