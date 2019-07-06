شكرا لقرائتكم خبر عن "البرلمان العربي" يرحب بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي ترحيب البرلمان بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح "السلمي" في بيان له اليوم أنه سوف يترأس وفدًا رفيع المستوى من البرلمان العربي لزيارة جمهورية السودان غدًا الأحد، في إطار الحرص على التواصل مع كافة الأطراف السودانية وتقريب وجهات النظر بينها بما يضمن وحدة السودان وسلامة مواطنيه، وإنهاء الصراع المسلح، وإرساء السلم والأمن في البلاد.

وأضاف أن وفد البرلمان العربي سيلتقي خلال الزيارة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه، وممثلين عن قوى الحرية والتغيير، ورؤساء الأحزاب السياسية، وممثلين عن التجمعات الشبابية، وممثلين عن أحزاب دارفور وشرق السودان.

ودعا رئيس البرلمان العربي كافة الأطراف السودانية لاستكمال تشكيل باقي أجهزة إدارة المرحلة الانتقالية، مطالبًا بإنجاح متطلبات المرحلة الانتقالية وتُحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والعيش الكريم والتنمية والازدهار.