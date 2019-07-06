«الخارجية الأردنية» ترحب باتفاق السودان

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عمَّان)رحبت الحكومة الأردنية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير، لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية في السودان.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في بيان اليوم، أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه، معرباً في الوقت نفسه عن وقوف الأردن حكومة وشعباً إلى جانب السودان لبناء مستقبله، ودعمه الكامل لخيارات الشعب السوداني بكافة أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء.
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