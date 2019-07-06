النشرة: المجلس الأعلى بالحزب السوري القومي انتخب فارس سعد رئيسا للحزب

عَلِمت "النشرة" أنّ "المجلس الأعلى في "​الحزب السوري القومي الإجتماعي​" انتخب ​فارس سعد​ رئيسًا للحزب".

يذكر أن سعد هو من مواليد عين زحلتا 1941، إنتمى الى الحزب السوري القومي الإجتماعي 1960، وانتظم في العمل الحزبي، متحملاً مسؤوليات محلية ومركزية عديدة.

تنقل في المسوؤليات من مدير مديرية، إلى ناظر، إلى عضو في لجان حزبية مالية واذاعة وثقافية، كما مثل الحزب في العديد من اللقاءات والمؤتمرات. عين عضواً في المكتب السياسي، ثم عيّن عميداً للإقتصاد أكثر من مرة في مراحل مختلفة.

حاز رتبة الأمانة عام 1977، والعديد من الأوسمة الحزبية بينها "وسام الثبات"، رشحه الحزب للانتخابات النيابية اللبنانية عن دائرة بيروت في انتخابات عام 2018. صاحب ورئيس تحرير عدد من الوسائل الاعلامية التي تعنى بالشأن الاقتصادي وعضو في نقابة المحررين وعضو نقابة الصحافة في لبنان.