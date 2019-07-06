عقيص: الهم ينحصر بمعالجة الأزمة المالية وتجنيب لبنان الانهيار الاقتصادي

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، على أنّ "الهمّ ينحصر اليوم بمعالجة الأزمة الماليّة وتجنيب ​لبنان​ الانهيار الاقتصادي، كما يتركّز على تأمين فرص العمل لشبابنا والحدّ من هجرتهم".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "كلّ خطاب سياسي خارج هذه العناوين هو لتغطية فشل، أو صرف أنظار، أو تبرير اعتداء على مصالح الناس. وهو بالتالي لا يستحق الردّ، بل تجدر مقاومته بالأفعال".