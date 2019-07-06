قوى الامن: توقيف شخص سوري يزور عملات من فئة 100 دولار

في إطار المتابعة التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ لملاحقة وتوقيف عصابات ترويج العملة المزيفة على جميع الاراضي اللبنانية، توافرت معلومات لقطعات هذه الشعبة عن قيام أحد الأشخاص بمحاولة شراء مصاغ ذهبي من أحد المحلات في ​طرابلس​ مستخدما عملة نقدية مزيفة.

على أثر ذلك، كثفت دوريات هذه الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها، لكشف هوية الفاعل، حيث توصلت الى تحديدها، ويدعى:

- م. ع. (مواليد عام 1974، سوري) ونتيجة عمليات المراقبة الدقيقة تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة ​القلمون​ / ​الطريق البحرية​، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ /6/ الاف ​دولار​ اميركي مزيفة من فئة المئة دولار.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وأنه استحصل على المبلغ المزور من المدعو: م. أ. (مواليد عام 1989، سوري) وبالتاريخ ذاته، أوقف الأخير في محلة التل طرابلس. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.

واودعا المرجع المختص بناء على اشارة ​القضاء​.