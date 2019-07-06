قوى الامن: توقيف شخص سوري يزور عملات من فئة 100 دولار

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة وتوقيف عصابات ترويج العملة المزيفة على جميع الاراضي اللبنانية، توافرت معلومات لقطعات هذه الشعبة عن قيام أحد الأشخاص بمحاولة شراء مصاغ ذهبي من أحد المحلات في طرابلس مستخدما عملة نقدية مزيفة.
على أثر ذلك، كثفت دوريات هذه الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها، لكشف هوية الفاعل، حيث توصلت الى تحديدها، ويدعى:
- م. ع. (مواليد عام 1974، سوري) ونتيجة عمليات المراقبة الدقيقة تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة القلمون / الطريق البحرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ /6/ الاف دولار اميركي مزيفة من فئة المئة دولار.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وأنه استحصل على المبلغ المزور من المدعو: م. أ. (مواليد عام 1989، سوري) وبالتاريخ ذاته، أوقف الأخير في محلة التل طرابلس. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.
واودعا المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.
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