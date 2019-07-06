فارس سعد: معنيّون بأولويات حزبِنا التنظيمية والدستورية والسياسية

شكر الرئيس الجديد للحزب السوري القومي الإجتماعي ​فارس سعد​، في كلمة بعد إنتخابه "أعضاء الحزب على الثقة التي جعلت أكثرية المجلس تنتخبني رئيساً للحزب، لكنّ هذه المسؤولية التنفيذية العُليا تكليفٌ لا تشريف، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة والتاريخية من مسار شعبِنا وبلادنا"، مشددا على "ضرورة التكاتف الداخلي الأقوى والتفاعُل الإيجابي الأقصى بين السلطتين التشريعية والإجرائية".

ولفت الى أن "الفترة الدستورية المتبقّية قصيرة نسبياً، إلا أنني أعِدُ مجلسَكم الموقّر كما أعِدُ القوميين الإجتماعيين بأن نحوّل هذه المدة إلى خلية إنتاجٍ نهضويّ نحن في حاجةٍ حقيقية إليها خصوصاً بعد أن نضيف إلى مناخها النظري والعملي نكهة الفرح بالنضال والمناضلين"، مشيرا الى أنه "حين ندخُل في ​الحزب السوري القومي الإجتماعي​ فإننا ندخل في حياةٍ جديدة لا نريد أن نتخلّى عنها. وإذا سألنا أنفُسَنا عن سبب عدم التخلّي الذي أكّد عليه سعاده لوجدنا أن الإنسان الجديد الذي عمّدته تعاليمُ النهضة وأخلاقُ النهضة لا يمكن أن يتخلى عن حياة الوعي والصراع ولا عن حياة العِزّةِ والكرامة".

وأكد "أننا معنيّون بأولويات حزبِنا التنظيمية والدستورية والسياسية والإقتصادية والثقافية. ولذلك سيكون علينا، كقيادة موحدة مسؤولة مهمة التآزُر الكُلّيّ لإزالة جميع العوائق التي يمكن أن تعترض تصميمَنا على الإنطلاق بزخم جديدٍ وبيئةٍ صحيةٍ حفّازة".