حردان: بانتخاب فارس سعد رئيساً للحزب نكون قدمنا صورة نقية وشفافة

أكد رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الإجتماعي، ​أسعد حردان​ أن "المجلس الأعلى وانطلاقاً من تحمله لمسؤولياته الدستورية، حرص على سلوك المسار الدستوري وفقاً لما يقتضيه ويتلاءم مع القوانين الحزبية المرعية الاجراء، وبما يؤمن سلامة الحزب ومصالحه العليا، للاستمرار في أداء واجباته القومية والدفاع عن مصلحة الأمة والمجتمع"، مشيرا الى أنه "مرة جديدة يثبت ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ بأنه حزب المؤسسات المجسدة للفكر والعقيدة والنظام، المتمايز والمتفرد بنهجه وسلوكه الديمقراطي المكرّس بتداول السلطة بصورة ديمقراطية عزّ نظيرها".

وفي كلمة له بعد إنتخاب ​فارس سعد​، رئيس للحزب السوري القومي، لفت حردان الى أنه "يسجل لحزبنا، أنه حزب يزخر ب​الكفاءات​ والطاقات المناضلة، التي آمنت بقضية تساوي وجودها، وثبتت على هذا الايمان رغم كل الشدائد والضعوبات التي مرّت على الحزب والأمة"، معتبرا أن "المجلس الأعلى بانجازه اليوم هذا الاستحقاق الدستوري، يؤكد على قيم النهضة بكل مضامينها ومعانيها، يرسّخ مرتكزات النظام التي حرص عليها القوميون الاجتماعيون طيلة سنوات انتمائهم ونضالهم، مشكلين لأبناء شعبنا أنموذجا يحتذى في الوحدة والتماسك والمناقبية".

وشدد على "أننا حزب يتحمل مسؤولياته كاملة تجاه شعبنا، وفي الدفاع عن بلادنا، بوجه مواجهة كل الأخطار والتحديات، فنحن حزب الصراع ونشكل الخطة القومية المعاكسة بوجه العدو الصهيوني وكل أشكال ​الارهاب​. كما أننا حزب الوحدة القومية في مواجهة الطائفية والمذهبية وكل اشكال التجزئة والتفتيت"، مضيفا: "بانتخاب فارس سعد رئيساً للحزب، يقدم الحزب مرة جديدة صورة نقية وشفافة تعكس رقي مبادئه ونبل غايته. وإني باسم المجلس الأعلى أؤكد على وحدة وتراص مؤسسات الحزب وعلى تعاون السلطات كافة فيما بينها، وسنقف الى جانب الرئيس المنتخب، في تحمل مسؤولياته، والتقدم بالحزب على طريق تحقيق المزيد من الانجازات، استكمالاً للدور النهضوي والمقاوم الذي اختطه لنفسه منذ تأسيسه".