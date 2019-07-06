شركة "OMT" افتتحت فرعا رئيسيا جديدا لمنطقة الجنوب في صيدا

افتتحت شركة "OMT" فرعًا رئيسيًّا جديدًا لمنطقة الجنوب في صيدا، بحضور فعاليّات سياسيّة، قضائيّة، عسكريّة، دينيّة، اقتصاديّة واجتماعيّة.

يتميّز الفرع الرئيسي الجديد بموقعه الاستراتيجي على البولفار الشرقي في صيدا وقربه من المحلات التجاريّة والأحياء السكنية في المنطقة. ويشكّل الفرع الرئيسي الجديد مركزًا إقليميًّا للتدريب ولخدمة الزبائن في منطقة الجنوب. كما أنّه يوفّر مجموعة خدمات "OMT" بأحدث الأنظمة والتقنيات الّتي تسهّل معاملات الزبائن ضمن ساعات عمل طويلة أيام الأسبوع كافّة.

مع الإشارة إلى أنّ "OMT" تقدّم خدمة تحويل الأموال دوليًّا مع "​ويسترن يونيون​"، وخدمة تحويل الأموال داخل ​لبنان​، بالإضافة إلى أكثر من 100 خدمة تحصيل أموال لصالح القطاعين العام والخاص، عبر شبكة وكلائها الّتي تضمّ أكثر من 1000 مركز منتشرين في الأراضي اللبنانية كافّة.