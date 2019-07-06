قوات الأمن المكسيكية حررت 24 مهاجرا كانوا محتجزين لدى مجرمين في غواناخواتو

أفاد المسؤول في أمن الدولة في ​المكسيك​، خوان خوسيه غونزاليس، بأنّ "قوات الأمن المكسيكية حرّرت 24 مهاجرًا من أميركا الوسطى بينهم تسعة أطفال، كانوا محتجزين منذ ثلاثة أسابيع لدى مجرمين في ولاية غواناخواتو شمال غرب ​مكسيكو​".

وكانت الشرطة قد أعلنت أنّها اعتقلت في ولاية تلاكسكالا شرق مكسيكو ثمانية أشخاص على صلة بشبكة للاستغلال الجنسي، وحرّرت سبعة مهاجرين من ​هندوراس​. ولفتت إلى أنّ افراد الشبكة كانوا ينصبون مكامن لضحاياهم من ثمّ يجبرونهم على ممارسة البغاء في ولايات بالبلاد.

وتمتهن عائلات بكاملها البحث عن نساء من ثمّ إجبارهن على ممارسة البغاء.