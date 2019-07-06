قوات الأمن المكسيكية حررت 24 مهاجرا كانوا محتجزين لدى مجرمين في غواناخواتو

أفاد المسؤول في أمن الدولة في المكسيك، خوان خوسيه غونزاليس، بأنّ "قوات الأمن المكسيكية حرّرت 24 مهاجرًا من أميركا الوسطى بينهم تسعة أطفال، كانوا محتجزين منذ ثلاثة أسابيع لدى مجرمين في ولاية غواناخواتو شمال غرب مكسيكو".
وكانت الشرطة قد أعلنت أنّها اعتقلت في ولاية تلاكسكالا شرق مكسيكو ثمانية أشخاص على صلة بشبكة للاستغلال الجنسي، وحرّرت سبعة مهاجرين من هندوراس. ولفتت إلى أنّ افراد الشبكة كانوا ينصبون مكامن لضحاياهم من ثمّ يجبرونهم على ممارسة البغاء في ولايات بالبلاد.
وتمتهن عائلات بكاملها البحث عن نساء من ثمّ إجبارهن على ممارسة البغاء.
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