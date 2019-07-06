رئيس سريلانكا يعارض اتفاقية عسكرية تسمح للقوات الأميركية باستخدام مرافئ بلاده

أعلن رئيس ​سريلانكا​ ​مايثريبالا سيريسينا​، "أنّه يعارض مشروع اتفاقية عسكرية مقترحة، تسمح للقوات الأميركية باستخدام مرافئ بلاده". وشدّد خلال تجمّع عام في جنوب البلاد، على "أنّني لن أسمح باتفاق يقوّض استقلالنا وسيادتنا"، لافتًا إلى أنّ "العديد من الاتفاقيات الّتي يتمّ مناقشتها حاليًّا تلحق ضررًا ببلادنا". وأكّد "أنّني لن أسمح بأي اتفاقية تسعى لخيانة الأمة. بعض القوات الأجنبية تريد أن تجعل سريلانكا أحدى قواعدها، ولكنّني لن أسمح لهم بالمجيء للبلاد وتحدّي سيادتنا". وتسعى الاتفاقية إلى وصول متبادل للتسهيلات في المرافئ والسماح بدخول الأفراد العسكريّين والمتعاقدين.

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