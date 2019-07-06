النشرة: ضبط "بيك-آب" محمل بكمية كبيرة من المواد المخدرة جنوب دمشق

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، بأنّ "الجهات المختصّة ضبطت "بيك-آب" محمّلًا بكميّة كبيرة من المواد المخدّرة جنوب دمشق، ضمن مخبأ سري بداخله كميّة كبيرة من مادة الحشيش وحبوب "ال​كبتاغون​" المخدّرة".

وأوضح أنّ "الكميّة المضبوطة تقدّر بـ266 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدّرة و60 ألف حبة "كبتاغون" مخدّرة"، ذاكرًا أنّه "تمّ إلقاء القبض على شخصين كانا في السيارة".