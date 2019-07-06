النشرة: ضبط "بيك-آب" محمل بكمية كبيرة من المواد المخدرة جنوب دمشق

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا، بأنّ "الجهات المختصّة ضبطت "بيك-آب" محمّلًا بكميّة كبيرة من المواد المخدّرة جنوب دمشق، ضمن مخبأ سري بداخله كميّة كبيرة من مادة الحشيش وحبوب "الكبتاغون" المخدّرة".
وأوضح أنّ "الكميّة المضبوطة تقدّر بـ266 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدّرة و60 ألف حبة "كبتاغون" مخدّرة"، ذاكرًا أنّه "تمّ إلقاء القبض على شخصين كانا في السيارة".
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