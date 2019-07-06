انفجار سيارة مفخخة بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب

أفادت قناة "france 24" أن ​انفجار​ا وقع بالقرب من مبنى ​وزارة الدفاع الإسرائيلية​ في ​تل أبيب​، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن انفجار سيارة كانت قرب المبنى.

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