انفجار سيارة مفخخة بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب

أفادت قناة "france 24" أن انفجارا وقع بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن انفجار سيارة كانت قرب المبنى.
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