الخارجية العراقية: ندعم القضية الفلسطينية وملتزمون بمقاطعة إسرائيل

لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية ​العراق​ية، أحمد الصحّاف، إلى أنّ "وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في ​واشنطن​، ويهمّ وزارة الخارجية أن توضح أنّ الدول ووسائل الإعلام تولي أهميّة خاصّة للقضية الفلسطينية، الّتي غالبًا ما تمثّل محورًا أساسيًّا في المؤتمرات واللقاءات الّتي يحضرها ممثّلونا ووفودنا في الخارج"، مبيّنًا أنّه "يحصل أحيانًا اجتزاء، أو نقص تعبير يقع فيه البعض يُشوّه موقف العراق المبدئي".

وجدّد التأكيد في بيان، أنّ "موقف العراق إزاء ​القضية الفلسطينية​ هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخي برفض الاحتلال الإسرائيلي، واغتصابه لأرض عربيّة، وإنَّنا لا نُقيم أيّة علاقات مع دولة الاحتلال، ومُلتزمون بمبدأ المقاطعة"، مركّزًا على أنّه "لطالما كان العراق في جميع المحافل الإقليميّة والدوليّة، وعلى طول التاريخ داعمًا للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني في نضاله والدفاع عن حقوقه، ولم يتخلّ يومًا واحدًا عن موقفه الرافض لكلّ أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض الّذي يقتل، يهجّر، ويدمّر حياة الإنسان ظلمًا وعدوانًا".