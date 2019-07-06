عمران خان أكد التزام باكستان بتعزيز علاقاتها الثنائية مع إيران

أكّد رئيس الوزراء ال​باكستان​ي ​عمران خان​، "التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع ​إيران​، لا سيما توثيق العلاقات بين الشعبين الباكستاني والإيراني".

وركّز خلال لقائه وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني رضا رحماني، على رأس وفد من كبار المسؤولين بوزارة الصناعة والتعدين، ووزارة الجهاد الزراعي، على أنّ "التقارب الجغرافي والعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين تتجذّر في القواسم التاريخيّة والثقافيّة والدينيّة المشتركة بين البلدين"، لافتًا إلى "الطاقات الهائلة المتوفّرة للإرتقاء بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ممّا يصبّ في مصلحة شعبي البلدين".

وشدّد خان على "ضرورة القضاء على ظاهرة التهريب وتحقيق الرخاء والرفاهيّة لشعبي البلدين، لا سيما أهالي المناطق الحدودية بين إيران وباكستان عبر تعزيز الطاقات التجاريّة المتوفّرة".

من جانبه، نوّه رحماني إلى أنّ "الزيارة الأخيرة لعمران خان إلى إيران تسبّبت في تسريع وتيرة جهود البلدين في سياق تعزيز العلاقات الثنائيّة، لا سيما في المجالات التجاريّة والاقتصاديّة".