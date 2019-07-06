إستطلاع رأي للتايمز: جونسون سيفوز برئاسة وزراء بريطانيا بنسبة 74%

لفتت صحيفة "التايمز" البريطانية الى أنها أجرت إستطلاعا للرأي، كشف أن وزير الخارجية السابق ​بوريس جونسون​ هو المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء البريطنية، خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ​تيريزا ماي​، مشيرة الى أن جونسون حصل على 74 في المئة، بينما حصل ​جيريمي هانت​ على 26 في المئة، بعدما بدأ ​حزب المحافظين​ في استلام أوراق الاقتراع.

وحث هانت أعضاء الحزب على تأجيل التصويت على الأقل حتى بعد حدثين تلفزيونيين مرتقبين بعد أيام، منهما مناظرة مباشرة يوم الثلاثاء تذاع على قناة ITV، والحدث التلفزيوني الثاني هو يوم الجمعة المقبل، عندما سيقابل أندرو نيل كلا المرشحين على التوالي في هيئة الإذاعة البريطانية.

وأوضح هانت في حديث للصحيفة أن "الرسالة الكبيرة التى أريد أن أقدمها لأعضاء حزب المحافظين هي الانتظار لمشاهدة المناظرة بيني وبين بوريس جرب قبل أن تشتري"، لافتا الى أن "هناك الكثير من التحول الذي يجري الآن. وسيرون الصورة الأكبر، وهذا ما سيجعل الناس تفكر - نعم، هم يريدون خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ لكنهم يريدون رؤية ما بعد ​بريكست​".