شكرا لقرائتكم خبر عن "برهامى" يكشف المستور داخل الإخوان: الواقع أثبت تكفير الجماعة للمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، الأخطاء التى وقعت فيها جماعة الإخوان الإرهابية منذ سنوات، مؤكدًا أن الجماعة تكفر المجتمع المصرى.

وكشف "برهامى" خلال مقال له نشره عبر الموقع الرسمى للدعوة السلفية حمل عنوان "الذكريات" عن كواليس دارت بين الدعوة السلفية وبين جماعة الإخوان منذ عام 2011 حتى ثورة 30 يونيو التى اسقطت جماعة الإخوان الإرهابية، قائلاً:" بعد مظاهرات 30 يونيو وخروج الملايين في أنحاء الجمهورية لرفض حكم الإخوان -وهذه حقيقة عَلِمناها مِن إخواننا في كل المحافظات في ليلة 2/7/2013م أي مساء 1/7/2013م- بعد أن جلسنا ساعات طويلة لإعداد بيان من "الدعوة السلفية" تُطالِب فيه الرئيس بانتخابات رئاسية مبكرة؛ لتلافي الحرب الأهلية واستجابة لرغبة الملايين التي خرجت، عُدتُ إلى المنزل بعد الواحدة ليلًا فوجدت الأخ الذي كان قد أخبرنا بأن القيادة الحالية للإخوان تستبطن تكفير المجتمع والجهاد ضده منتظرًا على "محطة الأتوبيس"، وطلب مني الجلوس في هذا الوقت المتأخر من الليل؛ فقلت له: تفضل. ثم قال لي: الإخوان أقرب إليكم من كل أَحَد؛ فلا تتركوهم وقِفوا بجانبهم! قلت له: ألم تقل لي -منذ سنة تقريبًا- أن القيادة الحالية للإخوان تستبطن تكفير المجتمع والجهاد ضده؟ قال: للأسف هذه هي الحقيقة، ولكنهم أيضًا أقرب إليكم من غيرهم؛ قلت: لا، بل عامة الناس ومنهم الجيش والشرطة أقرب إلينا ممَن يكفر المجتمع ويرى القتال ضده! ولذلك رفضنا تغيير موقفنا ذلك".

وتابع: "للأسف.. وقعت الوقائع التي أسفرت عن حقيقة مذهب القيادة الإخوانية، ومِن هنا كان تغيُّر موقفنا تغيُّرًا مبنِيًّا على معرفتنا بالحقيقة التي ما زالوا ينكرونها إلى الآن".