شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بورسعيد: التأمين الصحى الشامل إعجاز حقيقى وانجاز للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشارت عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، فى بيان لها، أن المحافظة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه كأول محافظة يتم تطبيق المشروع بها، مشيده بحرص كافة الأطراف على إنجاح المنظومة الجديدة، سواء من خلال الإنتهاء من كافة الاستعدادات سواء المنشآت الطبية المجهزة بعدد من الوحدات الصحية.

وأكدت "المصرى" أن هناك طفرة كبيرة فى جاهزية مشروع التأمين، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تشغيل المحافظات تباعا،مؤكدة أن ما نشهده على أرض مصر إنجاز تعجز كل كتب الاقتصاد عن تسجيله وسيقف التاريخ أمامه كثيرا.