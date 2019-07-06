شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: النقابة ستقابل أى تجاوز بشأن مظهر المحامين بحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن المحاماة رسالة للدفاع عن الحق، والعدل، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وكافة القيم النبيلة فى المجتمع، وكذلك الدفاع عن الوطن واستقلاله، وحرية المواطن.

وأضاف سامح عاشور، خلال كلمته بحفل حلف اليمين القانونية الشهري للمحامين الجدد، والمنعقد اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، أن العدالة قيمة كبرى لا تقبل التجزئة، مشيرا إلى أن أهم أدوار المحاماة استرداد حقوق الأفراد.





ووجه نقيب المحامين، رسالة لشباب المهنة، أكد خلالها على أهمية الالتزام بالمظهر اللائق المتمثل فى ارتداء البدلة الكاملة، والتزام المحامية بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه فى المجتمع المصرى، والبعد عن الملابس الضيقة، والشفافة، مشيرا إلى أن الانطباع الأول تجاه المحامى يكون من مظهره، ويجب ألا يقل عن أقرانه فى منظومة العدالة، كالقضاة وأعضاء النيابة.

Advertisements





وشدد عاشور على أن النقابة ستقابل أى تجاوز بشأن مظهر المحامين بحسم، لأن أى إساءة تمس المحامين بشكل عام، وليس المحامى وحده، مضيفا: "يجب أن تكونوا على كفاءة علمية تؤهلكم لحمل رسالة المحاماة العظيمة".





وأوضح أن ما درس في كلية الحقوق من مواد أكاديمية غير كاف للعمل بمهنة المحاماة، بل يلزم التزود بدراسات أكاديمية في الجامعات كالماجستير والدكتوراه، أو الدراسات الحرة والقراءة في فروع القانون، وكذلك حضور الجلسات والمرافعات، والمشاركة في الحوارات القانونية داخل غرف المحامين بالمحاكم.





وتابع عاشور: "لكي تكون محاميا متميزا عليك بالقراءة في كافة مناحي المعرفة، كالتاريخ، والعلوم، والأدب، وغيرها، لزيادة المعرفة العامة وليست القانونية فقط"، منوها إلى أنهم سيتلقون في معهد المحاماة ما يجعلهم قادرين على حمل تلك رسالة المحاماة العظيمة.