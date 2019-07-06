- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: النقابة ستقابل أى تجاوز بشأن مظهر المحامين بحسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن المحاماة رسالة للدفاع عن الحق، والعدل، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وكافة القيم النبيلة فى المجتمع، وكذلك الدفاع عن الوطن واستقلاله، وحرية المواطن.
وأضاف سامح عاشور، خلال كلمته بحفل حلف اليمين القانونية الشهري للمحامين الجدد، والمنعقد اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، أن العدالة قيمة كبرى لا تقبل التجزئة، مشيرا إلى أن أهم أدوار المحاماة استرداد حقوق الأفراد.
ووجه نقيب المحامين، رسالة لشباب المهنة، أكد خلالها على أهمية الالتزام بالمظهر اللائق المتمثل فى ارتداء البدلة الكاملة، والتزام المحامية بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه فى المجتمع المصرى، والبعد عن الملابس الضيقة، والشفافة، مشيرا إلى أن الانطباع الأول تجاه المحامى يكون من مظهره، ويجب ألا يقل عن أقرانه فى منظومة العدالة، كالقضاة وأعضاء النيابة.
وشدد عاشور على أن النقابة ستقابل أى تجاوز بشأن مظهر المحامين بحسم، لأن أى إساءة تمس المحامين بشكل عام، وليس المحامى وحده، مضيفا: "يجب أن تكونوا على كفاءة علمية تؤهلكم لحمل رسالة المحاماة العظيمة".
وأوضح أن ما درس في كلية الحقوق من مواد أكاديمية غير كاف للعمل بمهنة المحاماة، بل يلزم التزود بدراسات أكاديمية في الجامعات كالماجستير والدكتوراه، أو الدراسات الحرة والقراءة في فروع القانون، وكذلك حضور الجلسات والمرافعات، والمشاركة في الحوارات القانونية داخل غرف المحامين بالمحاكم.
وتابع عاشور: "لكي تكون محاميا متميزا عليك بالقراءة في كافة مناحي المعرفة، كالتاريخ، والعلوم، والأدب، وغيرها، لزيادة المعرفة العامة وليست القانونية فقط"، منوها إلى أنهم سيتلقون في معهد المحاماة ما يجعلهم قادرين على حمل تلك رسالة المحاماة العظيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر سامح عاشور: النقابة ستقابل أى تجاوز بشأن مظهر المحامين بحسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.