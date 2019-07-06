وكيل لجنة الشباب بالبرلمان يطالب بعرض فيلم الممر للمصريين بالخارج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على أهمية المؤتمر الأول الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، يومي 12 و13 يوليو الجاري بالقاهرة، الذى تعقده وزارة الهجرة والمصريين بالخارج للاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك فى ضوء الجهود التى تبذلها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج من نهج وأسلوب في خلق جسور من التواصل المباشر مع المصريين بالخارج.

وأشاد عضو مجلس النواب فى بيان له، بالقضايا المهمة التى سوف يناقشها هذا المؤتمر، وذلك فى ضوء ما أكدته السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج وفى مقدمتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، بالإضافة إلى آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة وقضايا الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة لأبنائنا في الخارج، وقضايا التعليم التي تخص شبابنا في الخارج، يجانب طرح مقترح قانون الهجرة لحوار مجتمعى، فضلا عن الجلسات الخاصة بقضايا الاستثمار وتشجيعه في مصر، وفرص القطاع السياحي وأن المؤتمر سيكون فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم في الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية والسياحة.

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وطالب النائب محمود حسين، بعر ض فيلم الممر للمنتج هشام عبد الخالق، للمصريين بالخارج، وذلك في إطار تعميق الولاء والانتماء وربط المصريين بالخارج بتاريخهم ووطنهم الأم، حيث يمثل الفيلم جرعة وطنية تناولت مرحلة ما قبل حرب أكتوبر 1973، وما شهده المجتمع من معاناة وصمود حتى حول الهزيمة إلى نصر ساحق.