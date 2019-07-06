شكرا لقرائتكم خبر عن "قطريليكس" يكشف مخطط أردوغان لاستنزاف قطر ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع قطريليكس ، تقرير يكشف فيه مخطط النظام التركى برئاسة أردوغان لاستنزاف قطر ماديا، من خلال استهداف القطاع المصرفي فى الدوحة، وذلك عن طريق فتح بنوك تركية في الدوحة كجزء من جهود تركيا لتوسيع استثماراتها في السوق القطرية.

وذكر التقرير أن بنك الوقف التركي وهو أحد أكبر البنوك في تركيا يتطلع لفتح فرع جديد في قطر، بالإضافة إلى الشركات التي تستكشف السوق القطري بحثًا عن فرص لإقامة مستشفيات تركية ،بالنظر إلى تقلبات الاقتصاد التركي ، وهذا قد يدفعهم أيضًا إلى الأمام للاستثمار أكثر في الخارج.