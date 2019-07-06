اخبار العالم

المحامون الجدد يؤدون اليمين القانونى أمام النقيب سامح عاشور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المحامون الجدد يؤدون اليمين القانونى أمام النقيب سامح عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى ما يقرب من 400 محامى من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات المصرية والأزهر الشريف، اليمين القانوني، اليوم السبت، أمام سامح عاشور نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

 

وردد الشباب خلف النقيب سامح عاشور و مجلس النقابة اليمين قائلين: "أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر المنهة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون".

Advertisements

 

شارك فى حفل حلف اليمين، كلا من يحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد، وماجد حنا، ومحمد الكسار، وإبراهيم عبد الرحيم، ومصطفى البنان، وماجد عبد اللطيف، وأحمد عبد الحفيظ، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين نقيب فرعية شمال القاهرة، ومحمد الهواري، عضو مجلس الفرعية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحامون الجدد يؤدون اليمين القانونى أمام النقيب سامح عاشور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا