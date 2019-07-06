شكرا لقرائتكم خبر عن المحامون الجدد يؤدون اليمين القانونى أمام النقيب سامح عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى ما يقرب من 400 محامى من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات المصرية والأزهر الشريف، اليمين القانوني، اليوم السبت، أمام سامح عاشور نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

وردد الشباب خلف النقيب سامح عاشور و مجلس النقابة اليمين قائلين: "أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر المنهة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون".

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شارك فى حفل حلف اليمين، كلا من يحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد، وماجد حنا، ومحمد الكسار، وإبراهيم عبد الرحيم، ومصطفى البنان، وماجد عبد اللطيف، وأحمد عبد الحفيظ، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين نقيب فرعية شمال القاهرة، ومحمد الهواري، عضو مجلس الفرعية.