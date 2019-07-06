برلماني يشيد بتكليفات السيسي للحكومة بضبط الأسواق والأسعار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعطاء أولوية قصوى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبأسعار في متناول محدودي الدخل وغير القادرين.

وطالب "عامر"، فى بيان اليوم السبت، من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، وإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة جشع التجار، مؤكدًا، أن الأمر يتطلب تطبيق القوانين بكل حسم وقوة ضد كل من يتاجرون بقوت الشعب من خلال الاتجاه لرفع الأسعار بدون أى مبرر.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التحرك السريع من جميع المسئولين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، كان له آثاره الإيجابية في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، وأكبر دليل على ذلك التدخل الحاسم من رئيس الوزراء بنفسه لضبط تعريفة ركوب وسائل النقل بعد تحريك سعر المحروقات.