بالصور.. تسليم ثان أكبر محطة لتحلية مياه البحر بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

تسلم اللواء سعيد بده رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بشمال وجنوب سيناء، يرافقه المهندس جمال عبدالصبور مدير عام الشركة بجنوب سيناء، محطة تحلية مياه البحر بمدينة طور سيناء، من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الجهة المنفذة للمشروع.

وقال اللواء سعيد بده رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن المحطة تعد ثان أكبر محطة تحلية لمياه البحر في مصر، وتبلغ طاقتها 30 ألف متر مكعب مياه/يوم بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه، وبمساحة 4800 متر مربع.

وأكد أن المحطة تعمل على خمس وحدات، كل وحدة تحوي سعة إنتاجية 6 آلاف متر في اليوم، وتتضمن مأخذ بحري به محطات تنقية الفلاتر، ثم تدخل على مراحل التحلية ووحدات الإنتاج في الخزانات.

وأضاف أن مياهها أقل ملوحة من مياه الآبار، حيث تنتج مياه هي الأنقى والأنظف على مستوى الجمهورية.