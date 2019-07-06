"محلية النواب" تشيد بزيارتها للبحيرة والإسكندرية: "مشروعات تنموية عملاقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استكمال اللجنة نشاطها في زيارة التقصي الميداني للمحافظات، والذي تتضمن محافظتي الإسكندرية والبحيرة الغرض منه مشاهدة ورصد المشروعات التنموية الضخمة سواء القومية أو العامة والتي تتم على أرض المحروسة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية حكم مصر.

وأكد في تصريحات لمحررين البرلمانين، اليوم السبت، أن الزيارات تستهدف أيضا الوقوف على المشاكل واحتياجات المواطنين على أرض الواقع بجميع الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بغرض إيجاد الحل والتنسيق الملائم بعيدًا عن النقد أو الشعارات الحنجورية.

ولفت إلى أن المرور على المشروعات والوحدات الإدارية ينقل البرلمان إلى الواقع بكل تفاصيله ويمكنه من تحقيق المستهدف وهو التناغم والتكامل بين سلطة التشريع والرقابة من جهة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى بما يخدم في النهاية الصالح العام.

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وتابع: "ليعلم الجميع أنه ما زال لدينا الكثير من المسئوليات والتحديات والإنجازات المستحقة في كافة المجالات من تعمير وإنتاج وتغيير لثقافات سلبية تراكمت على مر العصور وأصبحت أحد معوقات تحقيق التنمية المستدامة المرادة.

وأختتم حديثه:"ما شهدناه من مشروعات عملاقة تم الانتهاء منها وأخرى جاري تنفيذها يدعو للفخر والوطنية ويستحضر كل معاني التقدير والامتنان لكل من يشارك في إعادة بناء مؤسسات وهياكل و مقومات التنمية لهذا الوطن تحت قيادة رئاسية وطنية واعية".

يذكر أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية على مدار 4 أيام لمحافظة البحيرة والإسكندرية، تضمنت جولات ميدانية بمختلف أرجاء المحافظتين للتعرف على التحديات والإنجازات التي تتم بهما.