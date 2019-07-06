برلماني: إلغاء الرسوم على واردات البليت يعيد الحياة لمصانع الحديد والصلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإلغاء محكمة القضاء الإداري قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت، مؤكدًا أن القرار سيحقق العدالة والتنافسية بين مصانع الحديد والصلب، ويعمل على إحياء الصناعة، وتأكيد حرص مصر على توفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأضاف "متولي"، في بيان اليوم السبت، أن القرار الجديد أعاد الحياة لعشرات الأسر التي فقدت مصدر دخلها الوحيد بعد غلق مصانع الدرفلة، التي توقفت نتيجة عدم توفر كميات البيليت من السوق المحلية.

وأوضح النائب أن القرار الصادر مسبقًا بفرض رسوم على واردات البليت، أدى لتوقف 22 مصنعًا لدرفلة الحديد، ووضعت صناعة الحديد والصلب في مأزق، وأصبح لزامًا على الدولة توفير حلول لتحقيق العدالة بين المصانع المتكاملة وكذلك مصانع الدرفلة.