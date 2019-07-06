برلماني: نحتاج مزيدا من الرقابة لمكافحة جشع التجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
قال محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه بالرغم من أن قرار تحريك أسعار الوقود يصب في مصلحة المواطن البسيط، لضمان إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، إلا أن بعض التجار استغلوا تطبيق الدولة حزمة الإصلاحات الاقتصادية، في رفع عشوائي للأسعار.
وشدد "زين الدين"، في بيان اليوم السبت، على ضرورة تكثيف حملات التفتيش وسيارات الضبطية القضائية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ليس فقط فيما يخص السلع، ولكن أيضا تعريفة ركوب وسائل النقل الميكروباص للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة وعدم استغلال البعض تحريك أسعار الوقود برفع الأجرة بأكثر من النسبة المقررة.
واشار النائب إلى ضرورة متابعة العمل بمحطات الوقود للتأكد من توفر البنزين، ومنع وجود تكدسات والتحقق من عدم وجود امتناع عن البيع، والقضاء على أي ممارسات سلبية بشكل عام تضر بالمستهلك.
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