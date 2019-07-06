بسبب "التابلت".. طلب إحاطة بشأن رسوب عدد كبير من طلبة الثانوي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن رسوب عدد كبير من طلاب أولى ثانوي بمركز أوسيم والوراق بمحافظة الجيزة، بسبب عدم قدرتهم على الدخول إلى سيستم الامتحانات على التابلت.

وأضافت النائبة، في بيان اليوم السبت، إنه أثناء تأدية الطلاب امتحانات الصف الأول الثانوي، شهدت الامتحانات انقطاع خدمة الإنترنت،وفشلت محاولات الطلاب للدخول إلى سيستم التابلت، وهو ما أربك أوليا الأمور والطلاب.

وأكدت، أن ما حدث أثناء الامتحان لا ذنب للطلاب فيه، ليقعوا فريسة لهذا النظام وعدم استجابة التابلت معهم، وبناء عليه قامت إدارة المدارس بأوسيم بإثبات الواقعة والدليل على ذلك أن الطلاب امتحنوا بالطريقة التقليدية ومن ثم رسبوا جميعًا في الامتحان، وأعطوهم نتيجة الامتحان بخط اليد وليست مطبوعة.

وأشارت إلى أن أولياء الأمور بأوسيم استغاثوا، بسبب المعاناة الشديدة والحالة النفسية السيئة، وحالة الإحباط التي لحقت بأبنائنا طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بسبب تعطل "التابلت"، أثناء أداؤهم للامتحان، مما يتطلب تدخل مباشر من وزير التعليم حرصًا على مستقبل الطلاب.