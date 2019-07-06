"الزراعة": فتح أسواق جديدة لإنتاج التقاوي.. وتدشين محطة غربلة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، لإنجازات الإدارة خلال عام 2018.

وقال "إبراهيم"، في بيان اليوم السبت، إن إعادة هيكلة الإدارات العامة بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، كان لها الأثر الإيجابي في رفع كفاءة التسويق وارتفاع نسبة التوزيع، كما أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة أعمال الإدارات بالمحافظات "التسويق - الإنتاج - المحطات – الشؤون التجارية" وغيرها.

ولفت إلى أنه جرى فتح أسواق جديدة إقليمية بالاشتراك مع المنظمات الدولية مثل "الإكساد والإيفاد" والمزارع الأفريقية، وأيضا زيادة المساحات المتعاقد عليها من المحاصيل الاستراتيجية "الذرة الشامية - والشعير - والبرسيم المصري" مقارنة بالعام السابق، وتشكيل لجان لمتابعة المخالفات المالية والإدارية وتحصيل مستحقات الإدارة عن السنوات السابقة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن واحد من أهم إنجازات الإدارة هو تدشين حجر الأساس لمحطة إعداد التقاوي بسوهاج "بحي الكوثر"، وتستهدف توفير التقاوي في محافظات جنوب الصعيد وتوشكى وشرق العوينات بالإضافة إلى إمكانية غربلة تقاوي الشركات الخاصة بهذه المحافظات مما يسهم في تنمية الزراعة بها.