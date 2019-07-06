وزيرة داخلية لبنان: استقرار الوضع الأمني يعزز الاستثمار والثقة بالاقتصاد

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أهمية استقرار الوضع الأمني في عموم لبنان، على نحو من شأنه تعزيز الثقة بالاقتصاد وتوفير المُناخ الملائم للاستثمار، مشددة على أنها تعمل على استتباب الأمن في البلاد بالتعاون بين القوات المسلحةوالأجهزة الأمنية المختلفة.
وقالت وزيرة الداخلية – في تصريح لها اليوم – إن الاستثمار يرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار الأوضاع، مشيرة إلى أن الوضع الأمني ينبغي تحصينه سياسيا ووطنيا، عبر المواقف
وأشارت إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري، لديه قناعة راسخة أن قطاع اقتصاد المعرفة، هو المستقبل ومفتاح تطوير الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، على نحو يتطلب توفير البيئة المناسبة للشباب في هذا القطاع.
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