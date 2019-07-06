غدًا.. رئيس الوزراء الجزائري يرأس وفد بلاده في قمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر

أناب الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، نور الدين بدوي الوزير الأول (رئيس الوزراء)، لتمثيله في الدورة غير العادية الـ12 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها يوم غد الأحدبنيامي بالنيجر.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، "إن هذه الدورة ستخصص لانطلاق المرحلة العملية لمنطقة التبادل الحر للقارة الأفريقية، كما ستكون فرصة لإحياء
ومن المقرر أن يرافق نور الدين بدوي كل من: وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ووزير التجارة الجزائري سعيد جلاب.
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