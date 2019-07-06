أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت عن القبض على 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي البويرة (شمال) وخنشلة (شمال شرق).
وقال بيان للوزارة إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع
وأضاف البيان أنه تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات بولاية غرداية (وسط) تقدر بـ 856 كيلوجراما
وأشار إلى أن حرس السواحل بولاية سكيكدة (شمال شرق) أحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين أوقفت مفارز (دوريات) للجيش تسعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار (جنوب)، وتلمسان (شمال غرب)، وتبسة (شمال شرق).
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتين في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.