مسئول أمريكي ينفى تحديد واشنطن موعدا لسحب قواتها من أفغانستان

نفى مسئول أمريكي ما تداولته تقارير إخبارية حول تحديد الولايات المتحدة موعدا لسحب جميع قواتها العسكرية من أفغانستان.
ونقلت قناة (الحرة) الأخبارية الأمريكية اليوم السبت عن المسئول الأمريكي، الذي رفضالكشف عن هويته ، قوله : "إن الولايات المتحدة لم تقدم عرضا لسحب قواتها العسكرية من أفغانستان خلال 18 شهرا
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إنه يريد سحب قوات بلاده من أفغانستان، لكنه يخشى أن يؤدي غياب الوجود العسكري الأمريكي إلى استخدام البلد كقاعدة لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف الولايات المتحدة.
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