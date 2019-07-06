مقتل عامل وإصابة 5 آخرين بمنجمين للتعدين في بولندا

أعلنت شركة بولندية كبرى لتعدين النحاس اليوم السبت مقتل عامل وإصابة 5 أخرين في حادثين منفصلين بجنوب غرب البلاد.
نيوز الأمريكية - إن عاملا يبلغ من العمر 40 عاما يقوم بتشغيل آلة للتعدين لقي حتفه إثر سقوط صخور عليه في منجم "بولكوفيتشي-سيروزوفيتش" للنحاس.
وقالت شركة "كيه جي إتش إم بولسكا ميدز" الدولية لتعدين النحاس - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي)
وأضافت أن 5 عمال أصيبوا بكسور في العظم وكدمات في منجم "رودنا" عقب وقوع زلزال وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الحادثين وقعا مساء أمس.
تجدر الإشارة إلى أن شركة "كيه جي إتش إم بولسكا ميدز" توظف نحو 34 ألف شخص في مناجم للنحاس والفضة في أوروبا والأمريكتين.
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