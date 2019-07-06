وزير يمني يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في صنعاء

حذر وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، من خطورة تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، جراء تخفيض برنامج الغذاء العالمي المساعدات للعاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال عسكر، في مقابلة خاصة مع قناة "فرانس 24 " الإخبارية، اليوم السبت، من العاصمة السعودية "الرياض" إن قرار برنامج الغذاء العالمي بتعليق المساعدات لـ"صنعاء" بشكل جزئي، يعد مؤشرا خطيرا على الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي عقب عمليات السرقة المتكررة ونهب المساعدات.
ولفت إلى أن حوالي 850 ألف نسمة في محافظة (صنعاء ) سيتضررون بشكل مباشر من قرار برنامج الغذاء العالمي، داعيا في الوقت ذاته
ونبه إلى تفاقم أوضاع الأطفال والمرضى جراء استيلاء ونهب جماعة الحوثي الانقلابية ، المساعدات الإنسانية، مستنكرا قيام المليشيا الانقلابية بتجنيد أكثر من ثلاثين ألف طفل ، وإجبارهم على حمل السلاح في اليمن.
وأضاف الوزير اليمني، في سياق المقابلة، أن ظاهرة تجنيد الأطفال تشكل خطورة كبيرة على حاضر اليمن ومستقبله، مشددا على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة.
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