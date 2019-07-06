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14 قتيلاً في سقوط قذائف على سوق في أفغانستان

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قتل 14 شخصاً على الأقل وجرح العشرات في سقوط قذائف هاون على سوق مزدحم في شمال أفغانستان، بحسب مسؤولين، اليوم السبت.

وسقطت عدة قذائف أطلقتها حركة "طالبان"، أمس الجمعة، على السوق الواقع في خواجه سبز بوش بولاية فارياب، بحسب المتحدث العسكري الأفغاني حنيف رضائي.

وقال رضائي: "قتل 14 مدنيا وجرح 40 بينهم نساء وأطفال". وأضاف أن "طالبان كانت تحاول استهداف نقطة تفتيش للجيش قرب السوق".

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وقال مدير الصحة العامة في فارياب، نعيم مصمم، إن المستشفيات المحلية تسلمت جثث 14 شخصاً و39 جريحاً بينهم أربعة أطفال.

وتم نقل عدد من المصابين بجروح بالغة جواً إلى مستشفيات في مزار الشريف بولاية بلخ.

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