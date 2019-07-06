إنقاذ 57 مهاجراً قبالة جزيرة يونانية

انتشلت سفينة شحن 57 مهاجراً من قارب قبالة شبه جزيرة بيلوبونيس اليونانية، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية، أن هؤلاء المهاجرين بصحة جيدة، وتم إحضارهم إلى ميناء يوناني، نقلاً عن خفر السواحل في بلدة بيلوس الساحلية اليونانية الصغيرة.

وكان القارب قد أبحر لمسافة 150 كيلومتراً تقريباً غرب شبه جزيرة بيلوبونيس باتجاه إيطاليا.

ويحاول المهاجرون الآن تجاوز طريق البلقان المغلق بشكل كبير، والسفر إلى غرب أوروبا على طول هذا الطريق من خلال عمليات عبور ينظمها مهربون من اليونان أو تركيا مباشرة إلى إيطاليا.

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