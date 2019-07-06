كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيا الحوثي تجمع 132 ألف دولار لصالح حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جمعت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، عشرات الملايين، لصالح تنظيم حزب الله اللبناني، المصنف ضمن قوائم الإرهاب الدولية. وفق ما أورد موقع "المشهد العربي"، اليوم السبت.

وأعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، أنها حصيلة تبرعهم من أموال الشعب اليمني، لحزب الله اللبناني، بلغت 132 ألف دولار أمريكي، خلال هذا العام.

وأكدت وسائل إعلام حوثية، أن الحصيلة النهائية للحملة التي استمرت من 25 مايو إلى 4 يونيو 2019، بلغت 73 مليوناً و500 ألف ريال، أي ما يعادل 132 ألف دولار.