كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يعلن مسئوليته عن تفجير مسجد أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جماعة تابعة لتنظيم داعش مسؤوليتها عن تفجير مسجد شيعي في مقاطعة غزنة بوسط أفغانستان مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.

صرح عارف نوري، المتحدث باسم حاكم المقاطعة، انه انفجرت عبوة ناسفة خلال صلاة العشاء يوم الجمعة عندما كان المسجد ممتلئًا، وان ثمانية من المصابين من الأطفال.

زعمت داعش مقتل 40 من المصلين، وتعتبر جماعة تابعة لها، والمعروفة باسم تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان، المسلمين الشيعة كزنادقة.

أدان الرئيس أشرف غاني اليوم السبت الهجوم، وانتقد مرتكبيه ووصفهم بأنهم إرهابيون وقال إن هذه الأعمال ضد الإسلام حيث ان افغانستان دولة مسلمة سنية.

