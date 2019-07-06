كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: ألمانيا تصل إلى طريق مسدود بسبب اليرقات السامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في السنوات الماضية كانت اليرقات مشهدًا نادرا في ألمانيا، وجدت فقط في المناطق المعزولة من الغابات. ومع ذلك، فإن الربيع المعتدل والصيف الدافئ والجاف قد غير ذلك.

أدى الغزو المرعب لليرقات ذات الشعر السام إلى توقف أجزاء من ألمانيا، مما أدى إلى إغلاق حمامات السباحة والمطاعم والحدائق العامة وأقسام الطرق السريعة، وفقًا لتقارير صحيفة "الجارديان".

كان الناس في المناطق المتضررة يشكون من طفح جلدي وصعوبات في التنفس.

سميت أسراب اليرقات في أفرع أشجار البلوط، هكذا بسبب كيفية تشكيل خطوط للتنقل بين أشجار البلوط التي تتغذى عليها، لها شعر طويل يحتوي على سم مهيج.

ويتمثل خطر هذه اليرقات في أن ضحايا الاتصال المباشر مع اليرقات أو شعرها يعمل على تطوير الطفح الجلدي، ويؤدي إلى نوبات الدوار ونوبات الربو.

وتشير التقارير إلى المناطق التي تأثرت بشدة بشكلخاص من تلك اليرقات، هي؛ براندنبورغ، ساكسونيا-أنهالت، وبادن فورتمبيرغ، وبافاريا والدولة الشمالية الغربية من ويستفاليا.

Advertisements

وفي مونستر، اضطر ستة أشخاص إلى إجراء عمليات جراحية لإزالة شعر اليرقة التي علقت في القرنيات، بينما في مولهايم، تم نقل تسعة أطفال إلى المستشفى الشهر الماضي بسبب طفح جلدي ومشاكل في التنفس.

تم العثور على ما يقرب من 500 شجرة تنتشر في حديقة دورتموند، والتي كان لا بد من إغلاقها أمام الزوار لمدة ثلاثة أسابيع.

واضطر منظمو مهرجان روك في نورمبرج إلى استئجار شركة لإزالة أعشاش اليرقات السامة التي انتشرت على نحو 50 شجرة في مكان الحفل.

ولجأت سلطات مدينة فرانكفورت إلى المروحيات أثناء قيامها برش 220 هكتار من الغابات بالمبيدات الحيوية لمنع اليرقات من أكل أوراق البلوط.

تم إغلاق أقسام الطريق السريع A1 لمدة ثلاث ليال في شهر مايو، مما سمح لرجال الإطفاء بمعالجة الأشجار المصابة، لأن شعر الحشرات بالكاد يمكن أن يؤثر على صحة السائقين والسكان المحليين.

كانت اليرقات نادرة نسبيًا في ألمانيا على مر السنين، وشوهدت بشكل رئيسي في مناطق الغابات المعزولة. ومع ذلك، فإن ربيع هذا العام المعتدل وصيفه الدافئ والجاف أحدث تغييرًا هائلًا، وقد وجدت أعشاشها في جميع أنحاء البلاد بأعداد هائلة.