كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة الأنباء الكورية المركزية: طرد طالبًا أستراليًا بسبب أعمال مناهضة لكوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لما ذكرته وكالة الانباء المركزية الكورية الرسمية اليوم السبت طردت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية طالبا استراليا يدرس لقيامه بممارسات معادية لكوريا الديمقراطية اليوم الخميس.

حيث ذكر التقرير أن أليك سيجلى قد تم القبض عليه "بارتكاب تحريض ضد كوريا الديمقراطية" عبر الإنترنت يوم 25 يونيو.

وقالت وسائل الاعلام الرسمية "لقد اعترف بصدق باعماله التجسسية بجمع منهجي وتقديم البيانات (لوسائل الاعلام الاجنبية) حول الوضع المحلي في كوريا الديمقراطية وطلب مرارا العفو."

كما ذكر التقرير أن حكومة كوريا الديمقراطية طردته "بإظهار التساهل الإنساني".

