كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على مواد مشعة تستخدم في إنتاج الأسلحة النووية في سيارة بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر ضباط الشرطة في مقاطعة بولو التركية على 18 جرامًا من مادة مشعة من عنصر كاليفورنيوم المستخدمة في إنتاج الرؤوس الحربية النووية في سيارة، وفقا لبيان صادر عن الإدارة المحلية.

وأوقف ضباط الشرطة سيارة في مقاطعة بولو ، بالقرب من حديقة غابات أتاتورك.

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وقالت الإدارة في بيان: "خلال عملية البحث، تمت مصادرة 18.01 جرام من الكاليفورنيوم المستخدم في الرؤوس الحربية النووية ومحطات الطاقة النووية.

وأضاف البيان: "هذه المادة، التي تبلغ قيمتها 72 مليون دولار، تحتاج إلى تصريح خاص لاستيراد البحوث ونقلها وتخزينها". .

تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال خمسة أشخاص في هذه القضية وما زال التحقيق جاريًا.