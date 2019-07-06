كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين إثر انفجار في مسجد أفغاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الحكومة الاقليمية عارف نوري اليوم السبت ان شخصين على الاقل قتلا واصيب 20 اخرون بجروح عندما انفجر لغم زرعه متشددون في مسجد في مقاطعة غزنة الشرقية الجمعة.

ووفقًا للمسؤول، وقع الانفجار الدموي، مساء الجمعة عندما كان المصلون داخل مسجد في مدينة غزنة عاصمة المقاطعة، مما أسفر عن مقتل شخصين على الفور وإصابة 20 آخرين، بعضهم في حالة حرجة.

وقال المسؤول إن جميع الضحايا كانوا مدنيين.

وعلى الرغم من أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها، فإن السكان المحليين لا يستبعدون تورط الجماعات المتشددة، قائلين إن طالبان أو جماعة الدولة الإسلامية المتنافسة "يمكن أن تكون وراء الهجوم الإرهابي لأن كلا المجموعتين أعلنت مسؤوليتهما عن مثل هذه التفجيرات في المساجد في الماضي.

