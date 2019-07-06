كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تشيد بالمحادثات مع "طالبان" وتنفي تحديد موعد سحب القوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عضو في فريق التفاوض الأمريكي بشأن المحادثات مع حركة طالبان، يوم الجمعة، إن الجولة الأخيرة من المحادثات مع طالبان - الآن في أسبوعهم الثاني - كانت "مثمرة للغاية".

وقال، إن واشنطن تنفي بشدة السعي إلى تحديد موعد نهائي لسحب قواتها التي تقدر بنحو 14 ألف جندي من أفغانستان كجزء من اتفاق سلام نهائي.

وصرح المسؤول الأمريكي في العاصمة القطرية، الدوحة، حيث تحتفظ حركة طالبان بمكتب سياسي وتجري محادثات، لوكالة أسوشيتيد برس، بأن الولايات المتحدة "بالتأكيد لم تقدم" انسحابًا لمدة 18 شهرًا كجزء من اتفاق سلام.

ووفقًا لوكالة " أسوشيتد برس"، قال مصدر، إن المفاوض الأمريكي، ذكر أن الصفقة التي تم التفاوض عليها في الدوحة مع طالبان "شاملة وتتضمن تفاصيل عن الأجزاء الأربعة بما في ذلك وقف إطلاق النار، والجدول الزمني، والمشاركة في المفاوضات بين الأفغان وتأكيدات مكافحة الإرهاب".

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وغادر العديد من الشخصيات الأفغانية البارزة كابول، اليوم السبت، متوجهين إلى الدوحة قبل بدء المحادثات الأفغانية التي طال انتظارها يوم الأحد. وترعى المحادثات كل من ألمانيا وقطر، وتشمل طالبان.

وحصلت المفاوضات على زخم جديد في الأسابيع الأخيرة، بعد أن زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العاصمة الأفغانية كابول، في نهاية الشهر الماضي. في ذلك الوقت، قال إن واشنطن كانت تأمل في التوصل إلى اتفاق قبل 1 سبتمبر.

بدأ تعيين زلماي خليل زاد في العام الماضي كمبعوث سلام خاص للولايات المتحدة في بذل جهود متسارعة لإيجاد نهاية متفاوض عليها لحرب أفغانستان وأطول مشاركة عسكرية أمريكية.

ومنذ ذلك الحين ، أجرى خليل زاد عشرات المحادثات مع الحكومة الأفغانية في كابول وفي الخارج ، مع طالبان وكذلك مع جيران أفغانستان - بما في ذلك باكستان التي اتهمت بمساعدة المتمردين.