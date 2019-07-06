كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني الأسبق يسحب 34 مليون دولار من بنك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مكتب التحقيقات الأوكراني تحقيقا جديدا ضد رئيس الجمهورية الأسبق بوروشينكو.

أعلن ذلك أندريه بورتنوف، النائب الأول لرئيس مكتب رئيس جمهورية أوكرانيا، عبر موقع "تويتر".

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​وتهدف التحريات التي بدأها مكتب التحقيقات في إطار التحقيق في قضية غسل الأموال إلى كشف ملابسات سحب 34 مليون دولار من بنك مملوك لبوروشينكو.

وكان بوروشينكو يسحب هذا المبلغ من "بنك الاستثمارات الدولي" على مدى شهر. وأخرج بوروشينكو 340 كيلوغراما من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار من البنك حسب تقديرات بورتنوف.