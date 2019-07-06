عثرت السلطات المحلية، أمس الجمعة ،بالقصر الكبير، على جثة رضيعة، حديثة الولادة، داخل كيس، في طريق العرائش.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن جثة الضحية كانت ملفوفة بعناية في كيس بلاستكي، بجوار عمود كهربائي، فيما رجح مواطنون أن يكون الأمر متعلقا بحمل ناتج عن علاقة غير شرعية، أدت بالأم إلى التخلص من فلذة كبدها بهذه الطريقة البشعة.
وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان لمباشرة الإجراءات المسطرية المعمول بها، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير وعرضها على التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر جثة رضيعة مقتولة بطريقة بشعة تستنفر الأمن في القصر الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.