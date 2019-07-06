جثة رضيعة مقتولة بطريقة بشعة تستنفر الأمن في القصر الكبير

عثرت السلطات المحلية، أمس الجمعة ،بالقصر الكبير، على جثة رضيعة، حديثة الولادة، داخل كيس، في طريق العرائش.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن جثة الضحية كانت ملفوفة بعناية في كيس بلاستكي، بجوار عمود كهربائي، فيما رجح مواطنون أن يكون الأمر متعلقا بحمل ناتج عن علاقة غير شرعية، أدت بالأم إلى التخلص من فلذة كبدها بهذه الطريقة البشعة.

وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان لمباشرة الإجراءات المسطرية المعمول بها، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير وعرضها على التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.